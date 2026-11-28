Il Questore di Torino ha emesso sette provvedimenti Daspo Fuori Contesto. A seguito di una violenta rissa verificatasi lo scorso 22 agosto in piazza Emanuele Filiberto, all’esterno di un esercizio pubblico ed in tarda notte, tra un gruppo appartenente alla tifoseria organizzata del Torino Football Club e un gruppo di circa 20 giovani di origine nord-africana. In particolare, come si evince dal comunicato stampa emesso dalla Questura di Torino, la rissa è nata da provocazioni di natura calcistica e si è verificata nelle adiacenze di un esercizio pubblico in prossimità di numerosi altri locali. Si legge: "I partecipanti si sono colpiti reciprocamente con calci e pugni, utilizzando, quali oggetti atti all’offesa, sedie e tavoli del locale, nonché cinture, bottiglie di vetro, bastoni e pietre e determinando una situazione di concreto pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. I partecipanti si sono poi allontanati dal luogo dei fatti poco prima dell'intervento sul posto delle volanti della Polizia di Stato".

L'attività investigativa e la decisione finale

A seguito dell’attività investigativa della Digos della Questura di Torino, sette dei tifosi sono stati identificati e denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino per il reato di cui all’art. 588 del codice penale; per loro è stata inoltre emessa la misura del Daspo Fuori Contesto, con durata variabile da diciotto mesi a dieci anni, e la previsione, per sei di questi, anche dell’obbligo di firma con durata da sette a dieci anni in quanto già destinatari di precedenti Daspo. Ricordiamo che il Daspo Fuori Contesto colpisce i soggetti che abbiano posto in essere condotte pericolose e violente anche in ambiti non ricollegabili a eventi sportivi e comporta il divieto di accesso agli impianti sportivi calcistici, evitando così che condotte analoghe possano ripetersi in occasioni di manifestazioni sportive creando situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica o turbative per l’ordine pubblico.