Striscioni contro il presidente del Torino, Urbano Cairo, sono comparsi nella notte nei pressi dello stadio Olimpico Grande Torino e del Filadelfia. Al centro della protesta, la partnership tra il club granata e Fiorentini Alimentari, azienda al centro di una vertenza sindacale nello stabilimento di Trofarello. Uno degli striscioni recita: "Cairo-Fiorentini, accordo tra “braccini”". Un altro messaggio, affisso ai cancelli dello stadio, riporta: "Cairo: i tuoi affari, la nostra vergogna. Boicotta Fiorentini". Sui manifesti viene inoltre contestata la collaborazione tra il Torino FC e l’azienda alimentare.

Nel volantino diffuso, i promotori chiedono a Cairo di fare pressione sul nuovo partner affinché venga applicato nello stabilimento di Trofarello il contratto che ritengono corretto per i lavoratori. Il testo fa riferimento a circa 400 euro mensili di differenza e invita il popolo granata a sostenere la richiesta, chiedendo lo stop alla partnership e l’applicazione del contratto indicato dai lavoratori. Un altro striscione recita: "Urbano e Fiorentini, cacciate i soldi, non gli snackini".