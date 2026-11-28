"Come si ferma un uomo che esplode?" Con la stessa prepotenza di personaggio ancora da scoprire, la Lazio arriva all'Olimpico Grande Torino da capolista indiscussa, imbattuta. Di una squadra incaricata di lottare per la salvezza e ritrovatasi prima si direbbe "Cenerentola". Con i biancocelesti, però, appare persino difficile farlo. In ogni caso, ai ripari questa domenica (sabato) ci corre il Torino. Abate deve scegliere su cosa puntare: coprire al centro o raddoppiare per vie laterali. E contro una squadra preparata come la corazzata di Gattuso, non è facile scegliere.

Gattuso punta sulle corsie? Cosa fa Abate

Rodriguez: sarà lui la chiave di Torino-Lazio?

. La cosa sorprendente è che quando le sono venuti a mancare i due interpreti sulla fascia sinistra in contemporanea, quindi sia Tavares che Zaccagni, la Lazio ha fatto una prova di forza sulla fascia destra con Isaksen e Floriani. Vuol dire che nella loro testa c'è il metodo".. Una chiave che potrà trascinarsi anche nella sfida contro il Torino:. Ma- se non addirittura una superiorità.Ecco quindi che entra in gioco Ricardo Rodriguez. Nella scorsa giornata il Torino ha scelto di non convocare lo svizzero per la sfida contro il Napoli a causa della sua scelta di partecipare al ritiro con la Nazionale elvetica nonostante l'infortunio., aveva spiegato Abate, che: "La difesa a quattro può essere una possibilità. Su Rodriguez non so ancora,". La presenza dello svizzero potrebbe garantire ai granata il passaggio alla difesa a quattro non soltanto in fase di costruzione, ma anche in quella di non possesso., due tra gli uomini più pericolosi dei biancocelesti. Proprio il momento di forma del danese, quindi, potrebbe fare da paciere al rapporto tra il Torino e Ricardo Rodriguez. Sarà questa la chiave di Torino-Lazio?