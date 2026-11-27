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Alla scoperta della Lazio

Questa Lazio è davvero inarrestabile? I risultati parlano della squadra migliore del campionato. Sabato 28 novembre va in scena Torino-Lazio. Alle 18:00 arriva allo stadio Olimpico Grande Torino la squadra da battere. Come arrivano i biancocelesti alla tredicesima giornata di Serie A? Scopriamo la situazione della Lazio, punti di forza e di debolezza grazie al collega che segue sempre da vicino la squadra di Gattuso. Si tratta di Gabriele Passaro, speaker di Radio Olympia Lazio, che noi ringraziamo per essersi concesso ai nostri microfoni e per averci presentato il prossimo avversario del Toro.

Come arriva la Lazio alla partita contro il Torino? “A livello mentale molto bene, perché è una squadra che sta volando sulle ali dell'entusiasmo, sulle ali soprattutto delle certezze che il mister Gennaro Gattuso è riuscito ad infondere, fin dal primo giorno, a questa squadra. A livello fisico c’è qualche assente di troppo: perché Zaccagni sta provando a recuperare per essere a disposizione con il Torino, ma non si sa ancora. Restano fuori sicuramente Nuno Tavares, Sutalo, Marusic e l’ultimo: Taylor. Quella che preoccupa di più è l'assenza di Nuno Tavares, uno degli uomini più in vista questa stagione”.

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