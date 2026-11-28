Torna in campo la Primavera di Francesco Baldini: oggi il suo Toro sarà di scena in trasferta contro il Cagliari. I granata arrivano all’appuntamento forti della rocambolesca vittoria per 4-2 sul Bologna, una partita dai mille volti in cui si erano fatti rimontare due reti di vantaggio, prima di trovare il tris e il poker nel finale. I rossoblù, invece, sono reduci da due sconfitte consecutive, contro Lazio e Verona. Baldini conferma il 3-4-3, modulo su cui è virato nelle ultime settimane anche a causa di qualche infortunio. Rispetto alla sfida contro il Bologna, l’unica novità nell’undici iniziale è Trenton Alexandre, che prende il posto di Carrascosa. Quest’ultimo non è stato convocato e potrebbe essere a disposizione di Abate per la gara contro la Lazio, vista l'assenza di Ismajli. Al centro dell’attacco dovrebbe agire Bonacina, supportato ai lati da Conzato, in un momento di forma particolarmente brillante, e Banse.

Le formazioni ufficiali

Sarno; Bahlaouan, Lo Verde, Cardu, Costa, Prettenhoffer, Goryanov, Idrissi, Piro, Nuovli, Nkazi.Kehayov, Giuliani, Tronci, Piredda, Barry, Rusu, Mulas, Battagliani, Akarakiri, Doppio, Hamdaoua.Gallego.

TORINO (3-4-3):Cereser; Gaffurini, Tonica, Alexandre; Befani, Ballanti, Liema Olinga, Kugyela; Conzato, Banse, Bonacina. A disp. Dorigo, Gatto, Falasca, Pierro, Correa, Mukerjee, Zaghini, Ramondetti, Pagliano, Tomic, Pat Malidor. All. Baldini