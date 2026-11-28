Nella vigilia di Torino-Lazio tengono banco le voci di mercato: Cacciamani andrà al Napoli? Cairo si impossesserà della Sampdoria, cedendo finalmente il Toro? Le sue tagliole editoriali si trasferiranno anche al mondo del calcio? Tuttavia, il presente granata continua a essere modesto e scialbo, in piena aderenza con l’arrivo di un autunno sempre più pungente nei suoi rigori.

Alla Società come alla squadra granata manca non solo l’auspicato salto di qualità, ma pure quell’episodio capace di far tornare sorrisi negli spogliatoi e le emozioni tra il pubblico dello Stadio Olimpico Grande Torino.

Un clima simile si respirava lungo il Po esattamente sessant’anni fa. Dopo un anonimo decimo posto nella stagione 1965-66 e la partecipazione del Torino su invito del team messicano Club América a Città del Messico per l’inaugurazione del nuovo stadio Azteca, con una capienza di oltre 100.000 posti, edificato in vista delle Olimpiadi del ’68 e dei Mondiali del ’70 – i granata, squadra internazionale, vi lasciarono la gemma della doppietta di Ulisse Gualtieri –, il campionato 1966-67 partì per il Toro all’insegna del rafforzamento: giunsero dal Varese il ventiseienne attaccante argentino Nestor Combin che, figlio di padre francese e madre indigena, aveva giocato cinque stagioni nell’Olympique Lione – con tanto di nove anni nelle Giovanili – e una deludente con gli strisciati, prima di approdare al club lombardo nel 1965-66 in cui aveva segnato la miseria di due reti; nel triennio granata (1966-69) Combin fece registrare 82 presenze e 27 reti. Dal Catania il Toro acquistò l’attaccante veneto Carlo Facchin che, nello stesso triennio di Combin, segnò 19 reti; Rosato passò al Milan che cedette ai granata l’elegante difensore Cesare Maldini, ormai a fine carriera.

Il triestino Marino Bergamasco, già vice di Rocco dal ’63, divenne, per la stagione 1966-67, il nuovo allenatore granata, mentre il paròn rimase direttore tecnico.

Il Toro esordì bene, il 18 settembre, sconfiggendo in casa 2-1 la Spal, con reti di Simoni (’71) e Facchin (’88) in rimonta sul vantaggio biancoceleste di Pasetti (55’): seguirono sei pareggi e due sconfitte finché, il 6 dicembre, i granata regolarono l’Atalanta al Comunale 6-1: segnarono praticamente i giocatori più rappresentativi, da Fossati (6’) a Combin (8’), da Ferrini (13’) a Meroni che siglò una doppietta (19’ e 67’) per finire con Simoni (57’).

L’accusa ricorrente rivolta a Rocco era quello del difensivismo e in questa stagione si contarono addirittura 18 pareggi granata: di conseguenza, alla fine del campionato il paròn sarebbe tornato al Milan, avendo fallito l’obiettivo di riportare il Torino tra le grandi; tuttavia, l’allenatore triestino riportò serenità e compattezza nell’ambiente che si tolse qualche inattesa soddisfazione.

Dalla fine del dicembre 1966 all’aprile ’67, per 15 giornate, il Toro rimase imbattuto e in questa fase si verificò la gemma della rete di Meroni a San Siro contro l’Inter, rete che pose fine all’imbattibilità casalinga dei nerazzurri, un’imbattibilità che resisteva da cinque anni.

Il 12 marzo 1967, davanti a 51.872 spettatori, Meroni portò in vantaggio i granata al 17’ che raddoppiarono, otto minuti dopo, con Puia; ininfluente la rete del nerazzurro Bicicli (60’) sul risultato finale (1-2). Meroni risultò a fine torneo il miglior marcatore granata con 9 reti.

La Stampa dedicò all’impresa di Milano la prima pagina, con Vittorio Pozzo che definì la vittoria granata un risultato «giusto» quanto «nemmeno soverchiamente criticabile»: i nerazzurri avevano iniziato premendo sull’acceleratore, ma il Torino aveva presto assunto il controllo del gioco e al 17’ Meroni segnava con una «pennellata di artista»: abbandonata la posizione iniziale di ala destra, la farfalla granata si era diretto sulla sinistra, portandosi dietro Facchetti, difensore alto e robusto; prima ancora che quest’ultimo tentasse di bloccarlo, Meroni «girava su se stesso» e faceva partire «un tiro alto di destro, carico di effetto»: la palla, «giunta all’altezza del lontano montante girava elegantemente verso la rete, sfiorava il palo e penetrava senz’altro in rete», lasciando il portiere interista Sarti di stucco».

Dopo una quantità di giornate «disgraziate» – dall’inizio del ’67 si erano verificati due vittorie (fuori casa a Brescia il 15 gennaio, con rete di Combin all’86’ e al Comunale, il 5 marzo, con un 2-0 al Mantova, grazie ai gol di Facchin, al 13’, e di Ferrini, al 24’) e sette pareggi, con diverse vittorie sfumate, come all’ultimo sul campo del Venezia, il 12 febbraio, con rete al 90’ del lagunare Dori che aveva pareggiato il vantaggio iniziale di Meroni, all’8’) il Torino aveva reagito lottando «gagliardamente» e inflitto «alla squadra campione la sua prima sconfitta della stagione a San Siro», fornendo una prova che meritava «tanto di cappello».

Il Corriere della Sera titolò Il Torino risveglia il campionato e i suoi cronisti si misero presto sulle tracce di giocatori e dirigenti granata. Meroni raccontò così il suo gol: «Quando ho visto Sarti sul palo più vicino, un po’ fuori porta, ho colpito di interno destro, con tutto l’effetto di cui ero capace, e ho capito subito che la palla sarebbe entrata». Negli spogliatoi granata regnava l’entusiasmo e il vicecommissario Traversa affermava: «peccato non fosse presente il presidente Pianelli. È partito stamane per gli Stati Uniti. Quando riceverà il mio telegramma a Detroit, non ci crederà». Dal canto suo Rocco smontò qualsiasi accenno di polemica con l’allenatore nerazzurro Herrera, sentenziando: «Nessuna polemica, un grande Torino».

È inutile soffiare sulle polemiche e sui retroscena. Riteniamo che la stragrande maggioranza dei tifosi granata conosca bene la realtà dei fatti di questo 2026 non meno opaco e uggioso degli ultimi campionati post-pandemici. Tutti però vogliono un’altra pennellata vincente.