La sfida contro la Lazio capolista arriva in un momento non facile per il Torino che è reduce da un solo pareggio e ben tre sconfitte nelle ultime quattro giornate di Serie A. I granata sono in una fase di rendimento calante in termini di risultati e affrontare la squadra più in forma del campionato come quella di Gattuso - che è ancora imbattuta - non sarà semplice. Servirà un aiuto in più di parte di tutti e un atteggiamento diverso da parte di chi scenderà in campo. Lo conferma anche lo stesso allenatore del Toro, Ignazio Abate, che nella consueta conferenza stampa alla vigilia della partita ha chiesto ai suoi giocatori di fare uno step in più mentale.

Il Torino e il bisogno di invertire la tendenza degli ultimi risultati

Fare risultato con la Lazio sarà complicato ma quello di portare a casa dei punti è diventato un bisogno importante per il Torino visto che la classifica alle sue spalle si sta accorciando nelle ultime giornate. I granata hanno infatti ottenuto un solo punto in quattro gare e l'ultimo successo risale al 23 ottobre contro il Monza, ovvero più di un mese fa. In merito a questo tema, Abate ha commentato: "Sappiamo che l'andamento è negativo per quanto riguarda i punti. Si avverte la pesantezza e la delusione, i primi delusi siamo noi. Le partite vanno analizzate e non vedo una squadra malata, vedo luce in fondo al tunnel". Il tecnico granata mantiene quindi fiducia nella sua rosa ma sa bene che ora diventa molto importante muovere la classifica perché le squadre dietro non stanno ferme.

TURIN, ITALY - OCTOBER 23: Torino FC celebrates a victory for 3-2 against AC Monza during the Serie A match between Torino FC and AC Monza at Stadio Olimpico Grande Torino on October 23, 2026 in Turin, Italy. (Photo by Stefano Guidi - Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

Abate vuole qualcosa in più dai suoi contro le big: "Non dobbiamo fare il compitino"

A rendere ancora più complicato il match contro i biancocelesti c'è un dato: nei precedenti sei incontri di questo campionato contro le squadra attualmente nella parte sinistra della classifica, è arrivato un solo punto per il Toro. La sfida contro la Lazio prima in Serie A non arriva quindi con un bilancio positivo sotto questo punto di vista. Da questo punto di vista Abate è conscio del fatto che servirà qualcosa di più e chiede ai suoi uno step di crescita ulteriore: "Dobbiamo andare alla ricerca di non fare troppo il compitino ma ognuno deve mettere la propria qualità per uscire dagli schemi. Tutti possiamo fare qualcosa in più". L'allenatore granata si coinvolge quindi anche lui nel gruppo di quelli che "possono fare qualcosa in più" ma si augura che, al netto delle assenze, contro la squadra di Gattuso ci sia un atteggiamento diverso e uno spirito più combattivo dei suoi giocatori in campo, senza che nessuno si limiti al compitino.