Orrore a Eboli: ritrovato il corpo di Luigi Esposito
Scomparso Luigi Esposito: la morte del giornalista 53enne crea sgomento. A Eboli, in provincia di Salerno, durante lo spegnimento di un incendio i vigili del fuoco hanno rinvenuto il corpo del giornalista sportivo Luigi Esposito. Secondo le ricostruzioni sarebbe stato ucciso e poi carbonizzato. Il direttore di TuttoSalernitana.com era un giornalista sportivo e non si occupava di cronaca nera o giudiziaria. Anche Toro News si unisce al cordoglio per la scomparsa del collega.
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