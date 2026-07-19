Scomparso Luigi Esposito: la morte del giornalista 53enne crea sgomento. A Eboli, in provincia di Salerno, durante lo spegnimento di un incendio i vigili del fuoco hanno rinvenuto il corpo del giornalista sportivo Luigi Esposito. Secondo le ricostruzioni sarebbe stato ucciso e poi carbonizzato. Il direttore di TuttoSalernitana.com era un giornalista sportivo e non si occupava di cronaca nera o giudiziaria. Anche Toro News si unisce al cordoglio per la scomparsa del collega.