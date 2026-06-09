Ottime notizie per Marco Leonardo Basoccu, il tifoso della Juventus rimasto ferito nel corso degli scontri avvenuti nelle ore antecedenti al derby del 24 maggio. Trasportato d'urgenza all'ospedale Molinette di Torino, sull'uomo di trentasei anni era stato svolto un intervento delicato in seguito alle gravi lesioni che aveva riportato. Dopo i miglioramenti riportati nel periodo di ricovero durato circa quindici giorni e dove il paziente è stato trasferito dal reparto di terapia intensiva a quello di degenza ordinaria di Neurochirurgia, diretto dal professor Diego Garbossa, il tifoso è stato dimesso nella giornata di oggi - martedì 9 giugno -, in seguito allo scioglimento della prognosi per le gravi ferite alla testa. Il trentaseienne, al fine di finire il percorso terapeutico legato al trauma cranico, sarà ricontattato nel giro di qualche settimana per un nuovo ricovero.