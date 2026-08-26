Moise Kean e la Fiorentina sono ai ferri corti: come riporta Sky Sport, l'attaccante italiano è arrivato in ritardo all'allenamento mattutino e si è rifiutato di allenarsi. Dura la reazione della Viola, che, secondo la pagina Instagram herewegoitalia creata da Fabrizio Romano, ha deciso di multare per ogni sessione di allenamento saltata il proprio tesserato, sul quale è piombato il Como in questi giorni di calciomercato estivo. Un rapporto sfilacciato, ormai sempre più vicino al capolinea, con il classe 2000 che agisce in questa maniera per dare un'accelerata al proprio passaggio alla corte di Cesc Fabregas. Il club toscano ha inoltre riconvocato Kean per farlo allenare individualmente. La posizione della Fiorentina però non cambia: la punta partirà solo se verrà trovato un rimpiazzo all'altezza.