Il progetto del nuovo stadio dell'AS Roma compie il passo decisivo verso la realizzazione. La Conferenza dei Servizi decisoria ha dato ufficialmente il via libera finale, rilasciando il permesso di costruire per il moderno impianto sportivo previsto nel quartiere di Pietralata. Un traguardo storico per la società giallorossa e per l'intera capitale, giunto al termine di un articolato iter burocratico e tecnico.

Alla seduta decisiva hanno preso parte circa 50 soggetti istituzionali e tecnici, compresi i rappresentanti dei Ministeri competenti, la Soprintendenza di Stato, i delegati di Roma Capitale, della Regione Lazio e i dirigenti del club. A presiedere il tavolo è stato Massimo Sessa, commissario straordinario del Governo per gli stadi di Euro 2032, la cui figura si è rivelata determinante nell'accelerare i tempi e nel guidare il raccordo tra le varie amministrazioni coinvolte. I prossimi passaggi operativi sono già tracciati: la Roma sarà ora chiamata a consegnare il progetto esecutivo dettagliato, passaggio propedeutico alla pubblicazione dei bandi di gara per le opere pubbliche e le urbanizzazioni connesse. L'obiettivo condiviso da Comune e club è quello di posare la prima pietra e avviare i cantieri a marzo 2027, con l'inaugurazione dell'impianto programmata entro il 2031, in perfetto tempo per candidare la struttura tra le sedi dei Campionati Europei del 2032.