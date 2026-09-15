L’ombra del condizionamento finanziario avvolge la Lazio e Piazza Affari. Secondo quanto riportato da Repubblica, la Procura di Roma ha disposto perquisizioni a carico dei vertici della Banca del Fucino — il presidente Mauro Masi e l’amministratore Francesco Maiolini — e del giornalista e faccendiere Luigi Bisignani. I Carabinieri cercano computer, telefoni, email e documenti per fare luce su una presunta offensiva ai danni del patron biancoceleste Claudio Lotito. L’ipotesi di reato su cui indagano i magistrati è manipolazione del mercato, dato che la società è quotata in Borsa. Secondo gli inquirenti, la raffica di indiscrezioni su una vendita del club e le incessanti pressioni mediatiche e social contro la proprietà non sarebbero casuali, ma farebbero capo a una «regia unitaria». L’obiettivo dell’inchiesta è accertare se sia stato attuato un piano deliberato per costringere Lotito a cedere la Lazio e individuare gli eventuali mandanti operanti nell'ombra.