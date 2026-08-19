Arrivano finalmente notizie incoraggianti sulle condizioni di Yael Trepy, l'attaccante del Cagliari ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo il principio di annegamento in piscina. A più di 48 ore dall'incidente, il classe 2006 si è risvegliato dal coma farmacologico ed è stato estubato. Un passo avanti importante dopo le ore di grande apprensione vissute dal club e dalla famiglia. Nel corso della giornata i medici hanno progressivamente ridotto la sedazione e il supporto ventilatorio, fino alla sospensione della ventilazione meccanica. Al risveglio, Trepy ha mostrato una piena ripresa dello stato di coscienza: è vigile e collaborante e, secondo il bollettino dell'ospedale, al momento non presenta deficit neurologici evidenti. Anche le condizioni respiratorie ed emodinamiche risultano stabili.

Il quadro resta comunque delicato. Trepy rimane ricoverato in terapia intensiva e continuerà a essere sottoposto a stretto monitoraggio clinico e respiratorio, soprattutto per le conseguenze della sindrome da inalazione che aveva reso necessario il supporto ventilatorio. L'estubazione rappresenta dunque un segnale molto positivo, ma i medici mantengono la massima prudenza. Dopo il dramma di domenica, quando il giovane rossoblù era stato soccorso e trasferito d'urgenza in elisoccorso a Sassari, questa è la prima vera svolta positiva. Anche il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha affidato ai social la propria gioia: "Ci sono giorni che sembrano non finire mai. Poi arriva una notizia e cambia tutto", prima di aggiungere: "Un passo alla volta Yael, tutti insieme".