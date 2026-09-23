Non c'è pace per il mondo del calcio. Non c'è pace in Italia (la questione Malagò è ancora aperta), non c'è pace a livello globale dove stiamo assistendo a uno scontro totale tra Ceferin (presidente della Uefa) e Infantino (presidente della Fifa). Le parole odierne di Ceferin sono state alquanto pesanti perché hanno attaccato in maniera diretta e inequivocabile Infantino e la Fifa. "Il calcio non è in vendita. È il messaggio che la UEFA porta avanti da anni e sono certo che questo summit lo porterà ancora più avanti. Eppure non tutti mettono il gioco al di sopra delle proprie ambizioni. La fiducia nel nostro sport poggia su tre pilastri: unità, trasparenza e una governance che serva i molti, non i pochi. Negli ultimi tempi, tutte e tre sono state ignorate da persone che avevano giurato di proteggerle. Il progetto che ha fatto crollare l’unità del calcio mondiale può essere stato abbandonato, ma la fiducia che ha spezzato non è tornata. E ora è nostro compito ricostruirla".