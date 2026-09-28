La Guinea Equatoriale di Saul Coco vuole rilanciarsi dopo la sconfitta per 2-0 contro la Repubblica Democratica del Congo nella prima giornata delle qualificazioni della Coppa d'Africa 2027. Oggi, infatti, alle ore 18, andrà in scena la sfida tra la squadra equatoguineana e la Sierra Leone. Quest'ultima reduce da una sconfitta contro lo Zimbabwe nell'esordio nelle qualificazioni. La sfida sarà nella neutralità del campo dello Stade Ahmadou Ahidjo di Yaoundé, in Camerun. Entrambe le squadre avranno perciò il dente avvelenato e andranno alla ricerca di un successo per rilanciare le proprie ambizioni in ottica passaggio del turno verso la prossima edizione della Coppa d'Africa. Le giornate previste sono sei, ma già questo match segna un crocevia fondamentale per non mettersi in una posizione difficile all'interno del girone e trovarsi costretti a rincorrere le nazionali davanti.

Coco, un totem per il reparto arretrato della Guinea Equatoriale, va verso la conferma dal primo minuto nella difesa a quattro del nuovo ct Vincenzo Alberto Annese. La sua esperienza sarà importante per cercare di non subire reti, dovrà trasmettere sicurezza ai propri compagni, in una gara da non sottovalutare e che si preannuncia combattuta. L'obiettivo è la vittoria, anche per approfittare dell'eventuale passo falso di una tra Zimbabwe e Repubblica Democratica del Congo o di un pareggio tra le due altre nazionali del gruppo E impegnate nello scontro diretto sempre oggi alle 18.