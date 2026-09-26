La Croazia fa quello che deve fare nel match d'esordio di Nations League contro la Repubblica Ceca. A Praga i ragazzi di Dalic vincono di misura contro i padroni di casa, 2-1 il risultato finale.

BOLOGNA, ITALY - SEPTEMBER 19: Nikola Vlasic of Torino FC in action during the Serie A match between Bologna FC and Torino FC at Stadio Renato Dall'Ara on September 19, 2026 in Bologna, Italy. (Photo by Stefano Guidi - Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

Modric segna il gol del vantaggio croato al 47', ma la reazione dei padroni di casa è forte. Karabec al 54' sigla il pareggio. Ci pensa al 77' Pasalic a siglare il 2-1 definitivo e a regalare alla Croazia i primi tre punti di questa Nations League. Il granata Nikola Vlasic trova minuti, ma alla fine solo da subentrato. Il suo ingresso è registrato solo al minuto 87, praticamente a risultato acquisito.