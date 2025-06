Calciomercato, da Ilic a Vlasic: Juric busserà a Torino per i fedelissimi?

Ilic per il centrocampo nerazzurro?

Spicca in particolare il nome di Ivan Ilic, ormai esubero di lusso in casa Toro. Il serbo è stato un investimento importante caldamente richiesto da Juric, che cercava un profilo importante per compensare una cessione pesante come quella di Lukic. E così, a fronte di una spesa superiore ai 17 milioni di euro, Ilic ha lasciato Verona per trasferirsi a Torino. Ma l'avventura in granata non è mai decollata e il serbo è tra i profili più che sacrificabili. Ci farà un pensierino anche l'Atalanta di Juric?