Calciomercato, da Marianucci a Idrissi: quali regali sotto l’albero?

Si avvicina il mercato di gennaio e in casa Toro sono soprattutto due le posizioni che andranno colmate sul mercato di gennaio. In testa c’è almeno un difensore, necessario dopo il passaggio dal 4-3-3 al 3-5-2. Occhio anche a un esterno sinistro, dove il più impiegato è l’adattato Lazaro. Per la difesa, un nome è Marianucci, poco impiegato a Napoli. Ma non è una pista facile e il perché l’ha spiegato lo stesso Petrachi: niente giocatori di passaggio, il Toro non accetterà prestiti secchi o eventuali controriscatti in favore dei partenopei. Trattativa dunque tramontata in partenza? Si vedrà.