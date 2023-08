Calciomercato, Frosinone in pressing su Seck. Ma il Toro deve prima sostituirlo

Seck, il prestito secco è una strada percorribile

Dipenderà tutto dal mercato del Torino. Vagnati sta lavorando per portare a Juric un nuovo trequartista dopo l'arrivo di Vlasic e la possibile partenza di Simone Verdi (QUI le ultime sulla trattativa col Como). Seck nel frattempo ha attirato le attenzioni del Frosinone, che da tempo è in pressing sul giocatore. Il Toro è disposto a lasciarlo partire ma solo con in prestito secco, una dimostrazione di come il club continui a credere nelle qualità del giocatore. Il Frosinone potrebbe rappresentare in quest'ottica una valida soluzione per il percorso di crescita di Seck, che potrebbe trovare spazio da esterno alto nel 4-3-3. Al momento i granata non possono però cederlo date le scelte numericamente limitate sulla trequarti. La situazione può sbloccarsi con i giusti arrivi, la prossima settimana potrebbero arrivare novità.