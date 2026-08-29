La notizia è questa, e dopo 90' in panchina era comprensibile: Alieu Njie sta per passare alla Fiorentina. Dopo giorni di muro da parte del club granata, la Viola e il Torino hanno trovato l'accordo per 20 milioni bonus compresi, più una percentuale su una futura rivendita. Lo svedese raggiungerà Firenze tra stasera e domani per svolgere le visite mediche.

Njie alla Fiorentina: oltre al danno la beffa per i granata

Sassuolo-Torino, nella quale non ha neanche iniziato il riscaldamento, ha incontrato il proprio agente per organizzare la partenza per Firenze.

Oltre il danno, la, la beffa per il Toro, che si appresta a perdere uno dei suoi giovani più promettenti e uno dei giocatori sui quali Ignazio Abate intendeva puntare. Il numero 92 del Toro, terminata