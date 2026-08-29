Fumata bianca tra Torino e Fiorentina: Njie raggiungerà il capoluogo toscano tra stasera e domani per le visite mediche
Sassuolo-Torino 2-1: il commento del match dei granata
La notizia è questa, e dopo 90' in panchina era comprensibile: Alieu Njie sta per passare alla Fiorentina. Dopo giorni di muro da parte del club granata, la Viola e il Torino hanno trovato l'accordo per 20 milioni bonus compresi, più una percentuale su una futura rivendita. Lo svedese raggiungerà Firenze tra stasera e domani per svolgere le visite mediche.
Njie alla Fiorentina: oltre al danno la beffa per i granataOltre il danno, la sconfitta per 2-1 rimediata al Mapei Stadium, la beffa per il Toro, che si appresta a perdere uno dei suoi giovani più promettenti e uno dei giocatori sui quali Ignazio Abate intendeva puntare. Il numero 92 del Toro, terminata Sassuolo-Torino, nella quale non ha neanche iniziato il riscaldamento, ha incontrato il proprio agente per organizzare la partenza per Firenze.
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