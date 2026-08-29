Ignazio Abate è stato intervistato su DAZN dopo la fine del match tra Sassuolo e Torino valido per la seconda giornata di Serie A 2026/27. Ecco le sue parole.

Insomma, ha visto, al di là della partita, qualità e coraggio. Le chiedo se, nonostante la sconfitta, ha visto queste caratteristiche nella sua squadra, in quello che ricordiamo essere comunque l’inizio di un percorso con la sua nuova squadra.

"Sì, devo dire che i ragazzi nel primo tempo hanno fatto un buon primo tempo, tra alti e bassi, però ho visto il coraggio nel voler proporre, giocare. Abbiamo avuto anche noi le nostre tre o quattro palle gol nel primo tempo. Poi, nel secondo tempo, siamo partiti non bene i primi dieci minuti, poi abbiamo fatto dieci minuti dove sembrava che avessimo preso in mano la partita e invece poi, negli ultimi venti, venticinque minuti, siamo calati."

Quindi un’altra sconfitta per 2-1, però, insomma, si sono viste delle cose, come diceva lei, oggi in campo. Dove deve andare a lavorare di più? È solo una questione di finalizzazione o ci sono anche altre cose da sistemare?

"Ma sicuramente nella finalizzazione dobbiamo cercare di aumentare un po’ la qualità, essere più cinici, ma anche essere più consapevoli delle nostre qualità, cercando di proporre con fiducia, senza pensare troppo all’errore, che fa parte del gioco, è un processo. Però poi, indubbiamente, bisogna giocare anche per i punti, perché i punti spostano, sono importanti e quindi metterci qualcosina in più da quel punto di vista".

Mister, ne ha già parlato in settimana, ha detto anche che il direttore sportivo sta lavorando duramente sul mercato. Le chiedo cosa si aspetta, anche se vogliamo entrare nello specifico dei ruoli in questo senso, dato che comunque pare che Njie sia, insomma, direzione Firenze.

"Non lo so, per il mercato c’è la società e quindi ci penseranno loro".

Ha avuto un confronto con la sua squadra adesso a caldo, a fine partita? Avete già parlato o rimanderete, insomma, tutti i discorsi in settimana?

"No, ci vedremo domani mattina, che ci sarà la Coppa Italia e quindi parleremo domani".

Per quanto riguarda invece sui singoli, mister, grande partita di due esterni, a mio parere, Fortini e Cacciamani hanno giocato molto bene, due dei più giovani della squadra. La crescita del Torino passa anche dal coraggio di queste scelte?

"Assolutamente, assolutamente. Credo che sia Comuzzo, Fortini, Cacciamani e Fitz-Jim hanno fatto una buonissima partita. Poi, indubbiamente, devono crescere nella categoria, nella consapevolezza di poter incidere ancora di più, però sono felice di averli con me".