I voti del match tra neroverdi e granata: la pagella della seconda giornata di Serie A
Calciomercato, che giornata! Cosa è successo
Sassuolo-Torino
Un Torino che cambia, per volere o per necessità. Ma il cambiamento, in ogni caso, non trova risultato. Abate cambia da subito e mette il 3-5-2: non c'è Njie, non c'è Casadei e così si posiziona Adams al fianco di Simeone. Un solo guizzo di Comuzzo non basta al Torino per stare al passo delle reti di Volpato e Berardi: granata ancora a zero punti. E resta una domanda: perché Ismajli non è titolare?
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