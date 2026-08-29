Di seguito le migliori reazioni social dei tifosi granata su X dopo la sfida di Serie A tra Sassuolo e Torino
Sassuolo-Torino 2-1: il film della partita
Il Sassuolo conquista la sua prima vittoria in campionato battendo 2-1 il Torino al Mapei Stadium. I neroverdi partono forte con una traversa di Cinquegrano e sbloccano la gara al 32' grazie a un sinistro a giro dalla distanza di Volpato. Nel finale di primo tempo arriva la reazione del Torino, che pareggia al 47' con un colpo di testa di Comuzzo su cross di Cacciamani.
Nella ripresa la gara si mantiene più equilibrata e con ritmi più bassi. A risolverla al 79' è l'ingresso di Domenico Berardi, che segna il gol del 2-1 al volo su sponda di Leysen da calcio di punizione. Il Torino prova a reagire inserendo Zapata, ma non riesce a creare pericoli concreti, incassando la seconda sconfitta consecutiva.
Di seguito le migliori reazioni social dei tifosi granata su X dopo la sfida di Serie A tra Sassuolo e Torino:
'Sto giro palla lentissimo mi sta snervando @TorinoFC_1906 #sassuolotorino— MASSIMO FERRARIS (@ilgiovanemassi) August 29, 2026
#SassuoloTorino .... Buio pesto .... pic.twitter.com/Z0rQPHRJpk— Miky76 (@labba76) August 29, 2026
Il telecronista #DAZN è di una scarsezza immensa … non è capace neanche di pronunciare i nomi dei giocatori . Non ci vuole la laurea in lingue per pronunciare Bowie #SassuoloTorino— E sti Cazzi !!! (@ESTiCazziNox) August 29, 2026
Saranno decisivi i cambi. Noi abbiamo Oristanio, Anjorin e Aboukhlal 😂😂😂#SassuoloTorino— Igor Bisognin (@BisogninIgor) August 29, 2026
Altra giocata di Cacciamani e stasera salutiamo pure lui#sassuolotorino— Loris Giordano (@danoris2110) August 29, 2026
#cacciamani mi sembra forte. Quanto tempo ci impiega il nano a venderlo? #sassuolotorino #cairovattene— rinigade 𝕏 (@rinigade9) August 29, 2026
Questa squadra è un disastro è il “capolavoro” di Urbano Cairo.— Paolo (@pupi89) August 29, 2026
Il quale ha voluto tenere a tutti i costi un solo giocatore , Simeone , che ha fatto due partite penose e che non nasconde che lui di rimanere qui non aveva nessuna voglia #SassuoloTorino
Gap tecnico imbarazzante.— deRRen 🐦 (@hankie1500) August 29, 2026
E contro il Sassuolo di merda.
Pensa quando arriveranno le squadre serie.#SassuoloTorino
Sassuolo-Torino 2-1: il film della partita
© RIPRODUZIONE RISERVATA