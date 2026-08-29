Il Sassuolo conquista la sua prima vittoria in campionato battendo 2-1 il Torino al Mapei Stadium. I neroverdi partono forte con una traversa di Cinquegrano e sbloccano la gara al 32' grazie a un sinistro a giro dalla distanza di Volpato. Nel finale di primo tempo arriva la reazione del Torino, che pareggia al 47' con un colpo di testa di Comuzzo su cross di Cacciamani.

Nella ripresa la gara si mantiene più equilibrata e con ritmi più bassi. A risolverla al 79' è l'ingresso di Domenico Berardi, che segna il gol del 2-1 al volo su sponda di Leysen da calcio di punizione. Il Torino prova a reagire inserendo Zapata, ma non riesce a creare pericoli concreti, incassando la seconda sconfitta consecutiva.

Di seguito le migliori reazioni social dei tifosi granata su X dopo la sfida di Serie A tra Sassuolo e Torino:

'Sto giro palla lentissimo mi sta snervando @TorinoFC_1906 #sassuolotorino

Il telecronista #DAZN è di una scarsezza immensa … non è capace neanche di pronunciare i nomi dei giocatori . Non ci vuole la laurea in lingue per pronunciare Bowie #SassuoloTorino

Saranno decisivi i cambi. Noi abbiamo Oristanio, Anjorin e Aboukhlal 😂😂😂 #SassuoloTorino

Questa squadra è un disastro è il “capolavoro” di Urbano Cairo.

Il quale ha voluto tenere a tutti i costi un solo giocatore , Simeone , che ha fatto due partite penose e che non nasconde che lui di rimanere qui non aveva nessuna voglia #SassuoloTorino