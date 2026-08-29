Introdurre un portiere con un'uscita a vuoto non è un buon auspicio... Il Torino perde 2-1 contro il Sassuolo al termine di una partita negativa che ha fatto infuriare i tifosi per il risultato, certamente, ma soprattutto per la mancanza di possibilità mostrata in campo. E di tutta risposta, al termine del match, la società granata ha ufficializzato l'arrivo del nuovo portiere: Lucas Perri. Un tempismo quantomeno curioso, per non dire, certamente, più sbagliato che mai. E infatti, i tifosi non l'hanno presa bene: sotto il post di presentazione, la maggior parte dei commenti criticano la società per la scelta di pubblicare ora il benvenuto a Perri, anche con parole poco edulcorate. Ecco alcuni dei commenti dei tifosi: le loro reazioni a caldo.