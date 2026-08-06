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CALCIOMERCATO SERIE A

L'inizio del nuovo campionato si avvicina rapidamente e, con esso, per alcune squadre è ormai alle porte anche l'esordio in Coppa Italia. Il tempo per completare gli organici diminuisce e i club intensificano il lavoro sul mercato per consegnare agli allenatori rose il più possibile complete. Dirigenti e procuratori sono impegnati ogni giorno tra incontri, telefonate e trattative, mentre tanti calciatori attendono di conoscere quale sarà la loro prossima destinazione. C'è chi è a un passo dalla chiusura di un'operazione, chi continua a negoziare e chi valuta nuove opportunità per rinforzare i reparti ancora scoperti. Tra acquisti, cessioni e piste che si accendono all'improvviso, il mercato continua a entrare nel vivo. Ecco tutti gli aggiornamenti della giornata, dalla Serie A ai principali campionati europei, con le squadre che prendono sempre più forma in vista della nuova stagione.

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