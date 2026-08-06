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SPORTITALIA

Il presidente granata Urbano Cairo è intervenuto, come di consueto, a margine della giornata inaugurale del Trofeo Memorial Mamma e Papà Cairo. Dalle impressioni sulla Primavera alla prima squadra di Abate, passando per l'attualità e per il mercato. Di seguito le parole del patron del Torino ai microfoni di Sportitalia.

"Sono molto contento, c'è un'ottima intesa con Criscitiello e anche con Sportitalia. Siamo molto contenti di questa collaborazione, è una bella opportunità per noi per mostrare la qualità dei nostri giovani. Da quando abbiamo cominciato a fare vedere questa competizione le squadre hanno prodotto 243 giocatori che hanno esordito in A o in B".

È stata una bella partita, che impressioni ha della squadra?

"È una squadra pronta e forte, anche dal punto di vista fisico. I primi Toro che hanno partecipato a questa competizione erano meno fisici, questi ragazzi invece sono molto più piazzati, nel calcio di oggi è importante. Mi ha fatto piacere, anche ripensando alla squadra del Burnley, avevamo ben cinque giocatori provenienti dal settore giovanile".

Cacciamani è in vendita?

"Vogliamo assolutamente tenerlo, è con noi da tre anni e finora ha fatto benissimo anche alla Juve Stabia. Ha un'ottima intesa con il mister. L'obiettivo è di tenerlo".

Riguardo a Simeone?

"L'abbiamo trattenuto in tutti modi possibili. Per noi è un riferimento troppo importante e ha fatto molto bene a Burnley. Anche Adams ha fatto molto bene in questi anni al Torino e vorremmo tenerlo".

Per quanto riguarda il portiere, ci sono novità di mercato?

"Del calciomercato se ne occupa Petrachi. Abbiamo preso Mascardi, e Paleari ha fatto molto bene qui, soprattutto l'anno scorso, ci ha tolto le castagne dal fuoco e l'ho ringraziato tantissimo. Vediamo se c'è qualche opportunità, Petrachi ha un po' di cose in ballo".

Riguardo a una possibile cessione...

"Io ho detto pubblicamente che sono disponibile a cedere il Torino. Per il momento ho visto dell'interesse ma non ho mai ricevuto offerte vere e proprie. Io sono il presidente e se questo sarà l'ultimo anno vorrei che fosse il migliore, l'ho detto anche ieri ai ragazzi prima della sfida con il Vado".

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