Le ultime due settimane di calciomercato saranno decisive (VIDEO)

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Calciomercato Serie A

La sessione estiva di calciomercato della Serie A è entrata nella fase più calda. Una giornata ricca di colpi di scena per la massima serie italiana. Tra grandi rifiuti, nuovi innesti e cifre altisonanti per rinforzare le formazioni, ecco il quadro delle ultime ore che inizia a delineare scenari caldissimi. Il punto della giornata di oggi, lunedì 17 agosto, sul mercato italiano, tra cessioni, acquisti, ritorni e addii.

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