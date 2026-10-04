Era arrivato per giocare nel 3-4-2-1 di inizio stagione che Ignazio Abate aveva disegnato per il suo Torino. Il suo spazio progressivamente si è ridotto e ora Oristanio cerca di riprendersi la squadra. Il suo percorso con la casacca granata al momento non è stato brillante e anzi, il palo contro il Monza suona un po' come una sentenza negativa per l'ex Cagliari. Ma ha fame il ragazzo, come riporta Corriere Torino nella sua edizione odierna.

BOLOGNA, ITALY - SEPTEMBER 19: Gaetano Oristanio of Torino FC competes for the ball with Torbjorn Heggem of Bologna FC during the Serie A match between Bologna FC and Torino FC at Stadio Renato Dall'Ara on September 19, 2026 in Bologna, Italy. (Photo by Emmanuele Ciancaglini/Getty Images)

"Oristanio cerca un nuovo inizio. Vuole riprendersi il Toro, trovando quella continuità che troppo spesso gli è mancata nelle ultime stagioni. L'ultima prova di Bologna, che gli ha restituito fiducia e prospettive, deve diventare il suo punto di partenza. Una mezz'ora abbondante di vivacità e iniziative. Gaetano ha creato scompiglio e reclamato due rigori, il secondo dei quali apparso piuttosto solare"