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Under 18, Torino-Genoa 1-2: il film della partita
Era arrivato per giocare nel 3-4-2-1 di inizio stagione che Ignazio Abate aveva disegnato per il suo Torino. Il suo spazio progressivamente si è ridotto e ora Oristanio cerca di riprendersi la squadra. Il suo percorso con la casacca granata al momento non è stato brillante e anzi, il palo contro il Monza suona un po' come una sentenza negativa per l'ex Cagliari. Ma ha fame il ragazzo, come riporta Corriere Torino nella sua edizione odierna.
"Oristanio cerca un nuovo inizio. Vuole riprendersi il Toro, trovando quella continuità che troppo spesso gli è mancata nelle ultime stagioni. L'ultima prova di Bologna, che gli ha restituito fiducia e prospettive, deve diventare il suo punto di partenza. Una mezz'ora abbondante di vivacità e iniziative. Gaetano ha creato scompiglio e reclamato due rigori, il secondo dei quali apparso piuttosto solare"
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