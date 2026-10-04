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PAROLA AL MISTER

Che noia questa sosta nazionali... Ma è un ottimo momento per fare un punto sulla direzione che si sta prendendo, nella Serie A e nel Torino. Abbiamo fatto una riflessione insieme a Serino Rampanti nella rubrica "Parola al Mister". A partire dalle certezze di Abate, passando per le dichiarazioni di Cairo e D'Aversa e arrivando alla conferenza sul museo al Filadelfia...

Buongiorno Mister, come sta vivendo questa sosta Nazionali? “Eh, certamente manca il campionato, quello sì. Seguiamo un pochino tutte le nazionali, seguiamo un pochino di più l'Italia con questo basso e alto”.

Contro la Turchia bella partita, direi, anche a livello di gioco. “Bella partita, perché il mister ha fatto delle scelte coraggiose e lo hanno premiato. E contro la Francia è riuscito nello stesso intento con un buon pareggio”.

Lei come l'aveva vista la scelta di Mancini? “Mancini, se è vero che aveva abbandonato l'Italia con una Pec in federazione, insomma, non mi era sembrata una scelta molto felice. Ha abbandonato la Nazionale così tutto in un colpo per andare nei paesi arabi, dove evidentemente gli hanno dato un sacco di soldi. E quindi non mi aveva entusiasmato questa scelta”.

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