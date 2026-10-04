Oggi, domenica 4 ottobre, Gineitis torna in campo per l’ultima volta in questa sosta per le nazionali. Alle 15 la Lituania affronta l’Azerbaigian nella gara di ritorno della Nations League: in palio c'è il primo posto del gruppo N. All’andata finì 1-1, e il risultato lasciò un po’ di amaro in bocca alla squadra di Jankauskas, favorita sulla carta. Il match fu combattuto ed equilibrato e Gineitis si mise in evidenza soprattutto in fase di recupero, confermandosi molto attivo nel lavoro senza palla.

Il ritorno contro l’Azerbaigian

Che l’andata sia di avvertimento alla Lituania. La squadra di Jankauskas è prima con quattro punti e oggi si gioca il primato: un pareggio sarebbe sufficiente per mantenere la vetta, mentre una sconfitta permetterebbe all’Azerbaigian di effettuare il sorpasso.

TURIN, ITALY - SEPTEMBER 1: Gvidas Gineitis of Torino FC in action during the Coppa Italia match between Torino FC and AC Monza at Stadio Olimpico Grande Torino on September 1, 2026 in Turin, Italy. (Photo by Stefano Guidi - Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

Pochi giorni fa, il 30 settembre, la Lituania ha superato 3-0 l’Andorra in amichevole. Jankauskas ha scelto di fare turnover e di provare nuove soluzioni tattiche, lasciando Gineitis a riposo. Il centrocampista del Torino ha così potuto rifiatare in vista della sfida odierna, nella quale dovrebbe tornare dal primo minuto. Il suo compito, ormai consolidato, sarà quello di impostare l’azione sul centrosinistra spostando in avanti il baricentro del possesso. Jankauskas gli concede libertà nella costruzione, a patto che sia il primo a rientrare in caso di palla persa. La Lituania si prepara dunque a una gara destinata a essere ancora una volta equilibrata e granitica, con l’obiettivo di difendere il primo posto e provare a conquistare una vittoria che avrebbe un peso importante nella corsa del girone.