Calciomercato Serie A, il punto: Zortea al Bologna, Okafor saluta il Milan

Il mercato di Serie A rappresenta ogni anno uno dei momenti più attesi e strategici per i club italiani, un periodo in cui si delineano le ambizioni stagionali e si costruiscono le fondamenta delle rose che affronteranno le competizioni nazionali e internazionali. Tra colpi di scena, ritorni clamorosi e operazioni sotto traccia, la sessione estiva del calciomercato è spesso caratterizzata da trattative serrate, aste tra grandi club e scelte tattiche mirate a migliorare equilibrio e qualità delle squadre. Alcune stanno cercando di monetizzare per trovare nuovi innesti. Altre invece hanno già completato la rosa e stanno solo smaltendo chi non fa più parte del progetto tecnico. C'è chi invece è in ritardo con la campagna acquisti e molto probabilmente sarà costretto a delle intense giornate in quello che è ormai il rush finale di stagione. Ecco il punto di mercato delle squadre che prenderanno parte alla prossima stagione di Serie A.