Calciomercato Serie A: Krstovic all’Atalanta, il Sassuolo ha chiuso per Vrankx

L'inizio della nuova stagione è alle porte, le squadre di Serie A dopo aver affrontato le ultime amichevoli si stanno ora preparando ai primi impegni ufficiali. Nel mentre il mercato entra nella fase cruciale, visto che mancano ormai solo due settimane alla chiusura della sessione estiva. L'obiettivo dei club è sempre lo stesso, ovvero quello di riuscire a formare una rosa che sia completa il prima possibile: alcune trattative sono a buon punto, altre invece richiederanno dialoghi ancora lunghi prima dell'accordo definitivo. Le squadre di Serie A proprio in questi giorni stanno concretizzando le varie strategie di mercato per rafforzare e rinnovare gli organici a propria disposizione. Analizziamo, dunque, le voci di mercato relative alle 19 avversarie dei granata nel prossimo campionato con i movimenti più rilevanti delle ultime ore.