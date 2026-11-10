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Le trattative in ottica mercato di gennaio

Novembre è iniziato, il vento si è fatto freddo e le temperature si sono abbassate. L'inverno sta arrivando e se pur la sessione di mercato sembra ancora lontana iniziano le prime trattative e i primi pensieri e con questi torna anche la nostra rubrica dove vi presentiamo i colpi, le cessioni, le trattative delle altre diciannove squadre di Serie A. All'apertura del calciomercato invernale manca circa un mese e mezzo e le squadre vogliono farsi trovare pronte per quando comincerà. Ricordiamo che in attesa del via libera ufficiale della FIFA l'apertura del calciomercato invernale è fissata per il 28 dicembre 2026, anticipata rispetto 2 gennaio 2027, su richiesta dei club.

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