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Gli esoneri nella Serie A 2026/27 salgono a 6

La Serie A ha mietuto altre vittime tra gli allenatori. Dopo Cuesta, Tedesco e Grosso si sono aggiunti alla lista Giovanni Stroppa, Kosta Runjaic e Alberto Aquilani, che hanno pagato un rendimento al di sotto le aspettative. Questi tre allenatori hanno faticato in stagione e hanno ottenuto troppo poco nella prima parte di campionato, per mantenere le redini delle squadre in questione, con le società coinvolte che non hanno voluto dare continuità al progetto in corso, provando a dare una sferzata all'annata. Se l'anno scorso il primo esonero era avvenuto a fine ottobre, in questo inizio di stagione si è già a quota sei a inizio novembre, numeri che decantano una maggiore impazienza delle società del massimo campionato italiano. I tecnici in questione sono finiti in una spirale di risultati negativa, non riuscendo più ad uscirne e rispetto ai tre predecessori, bocciati dopo poco tempo, hanno avuto qualche giornata in più per tentare di risollevarsi, invano.

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