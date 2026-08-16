Le operazioni più interessanti nel calciomercato della Serie A nella giornata di domenica 16 agosto
L'analisi di Torino - Carrarese 1-0
CALCIOMERCATO SERIE A
Cosa sta succedendo nel calciomercato della Serie A? Mancano due settimane alla chiusura della sessione estiva di calciomercato e le squadre di Serie A stanno cercando di accelerare per provare a chiudere prima dell'inizio del campionato alcune operazioni importanti, lasciando le rifiniture agli ultimissimi giorni. Scopriamo, arrivati a domenica 16 agosto, quali sono state le operazioni più interessanti della giornata in questa sessione estiva di calciomercato in Serie A.
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