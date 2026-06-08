1 di 5 Prossima scheda 1 di 5

Calciomercato Serie A, le ultime

Il campionato si è chiuso qualche settimana fa e alle porte si profila la Coppa del Mondo in Messico, USA e Canada. Parallelamente a quella che è la competizione più importante del calcio si svilupperà il filone relativo al calciomercato. Sarà una sessione interessante proprio perché avverrà durante la manifestazione sportiva. La Serie A osserverà interessata, con le venti partecipanti alla ricerca di giocatori con cui potenziare le rispettive rose. Tra colpi di mercato per il futuro e innesti già pronti, il calcio entra in una fase acuta e bollente sotto ogni punto di vista. Ecco il punto di giornata del mercato italiano, tra interessamenti, cessioni, innesti e ritorni.

1 di 5 Prossima scheda 1 di 5