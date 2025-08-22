Calciomercato Serie A, le ultime: Pisa su Vogliacco, la Fiorentina va su Lamptey

É sempre agosto, ma è sempre calciomercato. Proseguono incessantemente le trattative delle squadre che prenderanno parte alla prossima annata di Serie A. Tra nuovi acquisti, cessioni e corse contro il tempo per soddisfare i tecnici a propria disposizione, manca ormai un solo giorno al fischio della Serie A. Le prime partite permetteranno ai dirigenti e ai tecnici di fare il punto della situazione sul piano tecnico-tattico, ma anche su cosa manca per poter essere competivi. Il Pisa sta sondando la pista per un difensore, il Lecce sta trattando con il Cordoba per un giocatore, mentre la Fiorentina sta valutando un rinforzo per gli esterni difensivi. Ecco il punto sul mercato della Serie A 25/26.