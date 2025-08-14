Calciomercato Serie A: Leoni via da Parma, Tchatchoua piace in Premier League

Prosegue la sessione di mercato estiva della Serie A. Tanti i colpi messi a segno, altri invece sembrano essere in dirittura d'arrivo. Poi c'è chi riesce anche a monetizzare al meglio i propri talenti più lustri. È il caso di Giovanni Leoni, pronto a sposare la causa del Liverpool e con cui il Parma guadagnerà una ricca cifra. Il Napoli sta cercando nuovi rinforzi in vista della prossima annata di Serie A, mentre il Verona sta valutando il futuro di Tchatchoua, che per un periodo era stato anche accostato al mondo Torino come possibile rinforzo sulle fasce. Ecco il punto sul mercato delle 19 squadre - avversarie del Toro - che prenderanno parte alla Serie A 2025/26.