Calciomercato Serie A: salta Sancho alla Roma, fatta per Zalewski all’Atalanta

L'inizio della nuova stagione è alle porte, le squadre di Serie A affrontano le ultime amichevoli e si preparano ai primi impegni ufficiali. Nel mentre il mercato entra nella fase cruciale, visto che mancano ormai solo due settimane alla chiusura della sessione estiva. L'obiettivo dei club è sempre lo stesso, ovvero quello di riuscire a formare una rosa che sia completa il prima possibile: alcune trattative sono a buon punto, altre invece richiederanno dialoghi ancora lunghi prima dell'accordo definitivo. Le squadre di Serie A proprio in questi giorni stanno concretizzando le varie strategie di mercato per rafforzare e rinnovare gli organici a propria disposizione. Analizziamo, dunque, le voci di mercato relative alle 19 avversarie dei granata nel prossimo campionato con i movimenti più rilevanti delle ultime ore.