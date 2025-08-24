Calciomercato Serie A: ufficiale Rowe al Bologna, il Tottenham non molla Nico Paz

Questo weekend è finalmente iniziata la nuova stagione e le squadre di Serie A, dopo aver terminato il precampionato, sono pronte ad affrontare i primi impegni ufficiali. Nel frattempo si sta per entrare nell'ultima settimana di calciomercato con le società che devono chiudere gli ultimi colpi, visto che manca ormai solo una settimana alla chiusura della sessione estiva. L'obiettivo dei club è sempre lo stesso, ovvero quello di riuscire a formare una rosa che sia completa il prima possibile: alcune trattative sono a buon punto, altre invece richiederanno dialoghi ancora lunghi prima dell'accordo definitivo. Le squadre di Serie A proprio in questi giorni stanno concretizzando le varie strategie di mercato per rafforzare e rinnovare gli organici a propria disposizione. Analizziamo, dunque, le voci di mercato relative alle 19 avversarie del Torino nel prossimo campionato con i movimenti più rilevanti delle ultime ore.