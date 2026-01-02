Calciomercato Serie A: un ex Toro firma in Serie B, Fullkrug ufficiale al Milan

Inizia ufficialmente oggi - venerdì 2 gennaio - la sessione invernale di calciomercato, le varie squadre del campionato italiano cercano rinforzi per affrontare la seconda parte della stagione e per puntellare le rispettive rose. Proprio per via di questa apertura ufficiale, ci sono già anche i primi comunicati formali delle società che confermano i primi nuovi arrivi nel nostro campionati. Sono, poi, molti gli altri movimenti, i colpi o gli interessamenti delle 19 squadre avversarie del Torino nella Serie A 2025/26. Di seguito le notizie più interessanti e più aggiornate.