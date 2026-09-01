Zakaria Aboukhlal è in uscita dal Torino e nelle ultime ore è emersa una nuova possibilità per il suo futuro. L’attaccante marocchino sembrava infatti prossimo al trasferimento all’Auxerre, ma l’operazione non è ancora arrivata alla chiusura. Sul classe 2000 si è inserito anche il Genoa, che sta valutando la possibilità di portarlo in rossoblù prima della chiusura delle trattative. Aboukhlal non rientra nei piani di Ignazio Abate e il Torino ascolta quindi le proposte per arrivare alla soluzione definitiva. I Grifoni stanno monitorando la situazione e potrebbero accelerare nelle prossime ore, soprattutto qualora l’approdo in Francia dovesse definitivamente saltare. La corsa è ancora aperta e il mercato, ormai vicino alla chiusura, potrebbe regalare un nuovo scenario.