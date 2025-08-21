Calciomercato Torino, ad un passo l’arrivo di Asllani in granata: i dettagli

Kristjan Asllani è sempre più vicino a vestire la maglia del Torino la prossima stagione di Serie A. Il centrocampista dell’Inter, dopo la trattativa sfumata con il Bologna di Vincenzo Italiano, è ad un passo dal club granata: nella notte tra mercoledì e giovedì c'è stato un affondo importante, Inter e Toro sono molto vicini a trovare l’intesa definitiva per il passaggio dell’albanese in granata. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i due club stanno lavorando ad un prestito oneroso da circa 1.5 milioni di euro con diritto di riscatto a 11.5/12, con i nerazzurri disposti a cambiare la formula rispetto a quella che era stata concordata in precedenza con gli emiliani. Nella giornata di oggi, giovedì 21 agosto, ci saranno dei nuovi contatti per chiudere definitivamente l’operazione. La società granata ha deciso di puntare forte sul centrocampista classe 2002, che nelle ultime ore sembra aver superato Nicolussi Caviglia.