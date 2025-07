Calciomercato Torino, da Coco a Adli: il punto di giornata

Dopo gli arrivi di Tino Anjorin e Ardian Ismajli, il Torino è molto vicino a Cyril Ngonge, mentre sono stati fatti passi in avanti anche per Gaetano Oristanio e Franco Israel. Con l'inizio del ritiro a Prato dello Stelvio, Marco Baroni necessita di alcuni innesti per rinforzare la squadra in vista dei primi test stagionali. Sul fronte uscite restano caldi i nomi di Sebastian Walukiewicz, Adrien Tameze, Saul Coco e soprattutto Vanja Milinkovic-Savic, ormai vicino ad approdare al Napoli di Antonio Conte. Di seguito tutte le ultime novità sul calciomercato del Torino aggiornato alla giornata odierna, lunedì 21 luglio.