Calciomercato Torino, da Ngonge a Kumbulla: il punto di giornata

Gli obiettivi di mercato quando mancano cinque giorni alla chiusura

Andrea Croveri 28 gennaio 2026 (modifica il 28 gennaio 2026 | 23:11)

Rush finale, e il Torino è in ritardo. In questa sessione di calciomercato il club granata è partito lentamente, soprattutto se si considerano i risultati ottenuti prima e durante gennaio. Il lavoro da fare è ancora molto: tra esuberi da piazzare e rinforzi da consegnare a Marco Baroni, il Torino ha sì intavolato diverse trattative, ma ne ha chiuse pochissime in entrata - solo Obrador è già a disposizione del tecnico toscano - e altrettanto poche in uscita. Insomma, serve urgentemente uno sprint finale. Vediamo le ultime operazioni di calciomercato del Torino quando mancano cinque giorni alla chiusura.

Chi parte — Partiamo dal fronte uscite. Abbiamo già parlato degli esuberi da piazzare nelle puntate precedenti: Asllani, Nkounkou, Biraghi e Sazonov. Al momento non ci sono novità concrete: Petrachi si sta muovendo per trovare una sistemazione a ognuno di loro, ma senza sviluppi definitivi. Intanto, però, una cessione importante è arrivata: Ngongeè passato all’Espanyol, club di Barcellona in lotta per le coppe europee in Liga. Duvan Zapata, invece, sembra essere finito nel mirino dell’Olympiacos, mentre nella giornata di oggi è arrivata un’ufficialità: il giovane Barranco, terzino ex Primavera, è stato ceduto alla Vis Pesaro.

Calciomercato Torino, chi arriva — Sul fronte entrate, nella giornata di ieri Tchoca è arrivato sotto la Mole ed è ormai prossimo a firmare il contratto che lo legherà ai granata. Sarà il secondo acquisto del mercato di gennaio a disposizione di Baroni dopo l’arrivo di Obrador. Il Toro è fresco del rinnovo di Coco e cerca anche un altro profilo per rinforzare la difesa, quest’anno tremendamente fragile. Sul taccuino di Petrachi, fin dall’inizio del mercato, ci sono diversi nomi. Il direttore sportivo si sta concentrando su Ranieri della Fiorentina, che ha aperto all’addio e vuole trovare maggiore spazio. Un altro nome caldo è un pupillo di Petrachi: Kumbulla, centrale albanese di proprietà della Roma, ma che ha passato la prima parte di stagione in prestito al Mallorca. Su di lui ci sono Torino, Udinese ed Espanyol: il difensore potrebbe lasciare il club in questi ultimi giorni di mercato invernale.