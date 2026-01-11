Calciomercato Torino, da Ricardo ai giovani: il punto di giornata

Non è stato un weekend positivo per i granata. Contro l'Atalanta è arrivato un altro stop, il secondo consecutivo, dopo la sfida contro l'Udinese. Una gara che lancia inevitabilmente anche un grido di aiuto in ottica mercato? Probabilmente, sì. Sono tante le lacune del Torino, sopratutto a livello di cambi. Ecco perché la sessione di mercato corrente sarà necessaria: per andare a rimpolpare ogni reparto. Ecco il punto di giornata in casa Torino sulle manovre di mercato.