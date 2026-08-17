Dembelè, il suo futuro non sarà al Torino. Il giocatore è pronto per approdare al Lecce
L'analisi di Torino - Carrarese 1-0
Il Torino è pronto a separarsi da Alì Dembelè. Il francese aveva preso parte alla preparazione estiva con il club granata, agli ordini di Ignazio Abate. Aveva trovato la rete anche nell'amichevole contro il Burnely su assist di Njie.
Non è però mai stato centrale con il nuovo allenatore e una sua partenza era preventivabile. Come riferito da Gianluca Di Marzio, il Lecce è vicino al giocatore, con le parti pronte a chiudere l'accordo per la cessione del giocatore. Nei prossimi giorni l'esterno si dovrebbe dunque aggregare ai salentini.
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