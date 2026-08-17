Il Torino è pronto a separarsi da Alì Dembelè. Il francese aveva preso parte alla preparazione estiva con il club granata, agli ordini di Ignazio Abate. Aveva trovato la rete anche nell'amichevole contro il Burnely su assist di Njie.

AVELLINO, ITALY - AUGUST 8: Ali Dembele of Torino FC in action during the Pre-Season Friendly match between US Avellino and Torino FC at Stadio Partenio on August 8, 2026 in Avellino, Italy. (Photo by Stefano Guidi - Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

Non è però mai stato centrale con il nuovo allenatore e una sua partenza era preventivabile. Come riferito da Gianluca Di Marzio, il Lecce è vicino al giocatore, con le parti pronte a chiudere l'accordo per la cessione del giocatore. Nei prossimi giorni l'esterno si dovrebbe dunque aggregare ai salentini.