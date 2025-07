Calciomercato Torino, Di Marco a un passo dal Ravenna

Il centrocampista si trasferirà in prestito. Andrà a rinforzare i romagnoli, recentemente ripescati in Serie C

Di Marco ha vissuto una stagione 2024-2025 a fasi alterne. Nella prima parte, in prestito alla Juve Stabia in cadetteria, ha trovato poco spazio anche a causa di un infortunio, collezionando solo quattro presenze, tutte da subentrato. Nella sessione invernale è passato alla Feralpisalò, dove ha avuto un impatto immediato con due gol nelle prime tre partite. Tuttavia, un nuovo infortunio ha nuovamente frenato la sua ascesa, permettendogli di tornare in campo solo nelle ultime tre gare stagionali. Ora l’opportunità rappresentata dal Ravenna, che dopo quattro stagioni trascorse in Serie D è stato ripescato tra i professionisti.