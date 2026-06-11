Giovanni Simeone è stato uno dei pilastri del Torino nell’ultima stagione di Serie A. Il centravanti argentino ha realizzato 11 reti da quando veste la casacca granata superando i 6 gol segnati realizzati con la maglia del Napoli (in 83 gare). I gol decisivi e la buona continuità trovata in questa stagione, hanno suscitato l’interesse di diverse squadre per il numero 18 granata. Sull’ex Genoa e Fiorentina da qualche tempo c’è l’interesse di un club argentino. Infatti, Simeone è il nuovo nome per l’attacco del River Plate. Il Cholito sarebbe una richiesta diretta del tecnico dei Millionarios Coudet che vorrebbe un ritorno a Buenos Aires del classe ‘95. Il club biancorosso, secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, avrebbe presentato un’offerta a Cairo per provare a strappargli il suo centravanti e riportarlo dove tutto ha avuto inizio. I Millionarios avrebbero offerto 9 milioni al club granata, oggerta rispedita al mittente da Cairo e Petrachi che ritengono incedibile l’attaccante cresciuto proprio nel vivaio del River. In settimana è previsto un incontro fra dirigenza e giocatore per parlare del futuro sotto la Mole. Simeone ha disputato due stagioni con la maglia del River in prima squadra prima di lasciare l’Argentina e approdare in Italia.