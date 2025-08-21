Calciomercato Torino, è fatta per Asllani: nelle prossime ore le visite mediche

Kristjan Asllani è un nuovo giocatore del Torino. Il club granata ha chiuso per il centrocampista classe 2002 dell'Inter. L'ex Empoli, dopo la trattativa sfumata con il Bologna di Vincenzo Italiano, vestirà la casacca granata la prossima stagione di Serie A. Dopo l'affondo del Torino nella notte tra mercoledì e giovedì, il direttore tecnico granata Davide Vagnati in queste ore ha definito gli ultimi dettagli con la società nerazzurra e l'entourage del regista albanese. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Asllani arriverà dall’Inter in prestito oneroso da circa 1.5 milioni di euro con diritto di riscatto a 12 milioni. Scambio dei documenti in corso tra i club, con il giocatore che è atteso in città nelle prossime ore per le visite mediche di rito prima della firma sul contratto che lo legherà al club di Urbano Cairo. L'albanese lascia i nerazzurri dopo tre stagioni in cui ha totalizzato 99 presenze e realizzato 4 gol.